Rohre statt Gitter: Neue Strommasten in Eugendorf

Im Flachgau werden vier Masten der 380-kV-Leitung wegen ihrer speziellen Form "aus der Reihe tanzen".

Der Bau der 380-kV-Leitung vom Flachgau in den Pinzgau ist nicht zu übersehen, schon gar nicht, wenn eine außergewöhnliche Mastform zum Einsatz kommt. In Eugendorf begannen am Dienstag in der Früh die Arbeiten am ersten von vier geplanten Doppelrohrmasten. Diese bestehen im Gegensatz zu den gängigen Gittermasten aus je zwei Stahlrohren, sind schlanker und werden auch als Designermasten bezeichnet. Die Baustelle im Ortsteil Pebering befindet sich an der Autobahn. Am Mittwoch werde am ersten Standort das nächste Rohr aufgestellt, erklärt ...