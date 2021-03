Saalachtaler Bauernladen: Aus der Not ist ein Erfolg geworden

Am Anfang war das Interesse gering. Aber 20 Jahre nach seiner Eröffnung liegt der Saalachtaler Bauernladen in Saalfelden voll im Trend.

Im April 2001 wurde in Saalfelden der Saalachtaler Bauernladen eröffnet. Damals gab es wenig Vergleichbares. Michaela Hinterseer, die von Anfang an als Verkäuferin dabei war, sagt, Regionalität sei kaum ein Thema gewesen. "Das hat sich in den letzten fünf, sieben Jahren enorm gesteigert. Und durch Corona ist die Wertschätzung für die Produkte noch einmal gestiegen." Am Anfang hatte der Laden zwei Vormittage in der Woche offen und das Geschäft lief mühsam. Aber es ist stetig besser geworden. Der Jahresumsatz habe ...