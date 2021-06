Saalfelden: Gemeinde beschließt eine Bausperre für das Golfhotel

Für ein 14.000 Quadratmeter großes Areal beim Golfplatz Urslautal in Saalfelden liegt seit 30 Jahren die Widmung für einen Großbeherbergungsbetrieb mit bis zu 350 Zimmern vor. Zudem gibt es einen Bebauungsplan von 2006, der auf das damalige Großprojekt der niederländischen Gesellschaft La Perla abgestimmt war. Von solchen Dimensionen will heute in der Gemeinde niemand mehr etwas wissen. Deshalb hat der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung einstimmig eine dreijährige Bausperre beschlossen. Das muss die Gemeindevertretung kommende Woche noch bestätigen.

