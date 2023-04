Saalfelden: HTL-Schüler bauen ein E-Bike aus Birkenholz

Rund 540 Arbeitsstunden haben die drei jungen Pinzgauer in ihre Entwicklung gesteckt. Zur Serienreife fehlt das Kapital.

In drei Wochen beginnt für die drei Schüler David Hanusch aus Leogang, Fabian Kröll aus Zell am See und Gregor Rainer aus Maishofen die schriftliche Matura an der HTL Saalfelden. Sie besuchen dort die Abteilung Mechatronik. Die für die Matura notwendige Diplomarbeit haben die 19-Jährigen bereits abgeliefert. Es handelt sich um ein E-Bike aus Holz, das sie auf Anregung eines Lehrers entworfen und gebaut haben.

"Der Rahmen besteht aus mehreren verleimten Birkenholz-Schichtplatten", sagt David Hanusch. Eine besondere Herausforderung ...