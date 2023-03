Saalfelden: Schuhhaus Stanonik schließt nach über 100 Jahren

Mit dem traditionsreichen Familienunternehmen verliert die Saalfeldener Innenstadt eine Institution. Derzeit läuft der große Räumungsverkauf. Bei Berta und Wilfried Stanonik schwingt viel Wehmut mit.

Nur mehr bis 31. März freuen sich Wilfried und Berta Stanonik auf regen Betrieb in ihrem Geschäft. Was danach mit den Räumlichkeiten passiert, ist noch nicht endgültig geklärt.

Der Abschied aus dem Geschäftsleben naht in großen Schritten. "Es tut natürlich im Herzen weh, wenn man so lange Zeit mit großer Leidenschaft dabei war", schildert Berta Stanonik, die seit über vier Jahrzehnten das passende Schuhwerk für Kundinnen und Kunden findet. "Viele Beratungen verliefen zuletzt sehr emotional, alle finden es schade, dass Saalfelden diese Schuhhandlung verliert. Aber wir freuen uns jetzt auf mehr private Zeit - und natürlich darüber, dass unsere Arbeit so positiv wahrgenommen wurde." Ihr Mann Wilfried ergänzt: ...