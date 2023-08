Saalfelden: Was passiert jetzt mit dem "kika"-Gebäude?

Die Nachnutzung sorgt für viel Gesprächsstoff. Vorerst gehe es um eine "Übergangslösung".

Der Saalfeldener Unternehmer Patrick Müller hegt mit Geschäftspartnern neue Pläne. Das 18.500 Quadratmeter große Areal wurde längst vor der abrupten Schließung des Möbelhauses angekauft, verwertet wird es jetzt von der in Saalfelden angesiedelten "M21 Invest GmbH & Co KG". "Meine Schwiegereltern haben jahrelang das dortige Restaurant geführt", erläutert Müller einen persönlichen Bezug. Dass Anfang Juni plötzlich die Schließung des Standorts mit Ende Juli vermeldet wurde, habe auch ihn auf dem falschen Fuß erwischt: "Es sind eigentlich schon gute Gespräche für einen Umbau zu einer Leiner-Filiale gelaufen - mit einer optisch viel ansprechenderen Fassade."





Aktuell werden Gewerbe- und Lagerflächen vermietet

Dieser Plan ist Geschichte. Aktuell ist auf der zur B 311 zugewandten Seite des Gebäudes ein großflächiges Plakat angebracht. "Gewerbe & Lagerflächen zu vermieten", heißt es darauf. Und weiter: "Ideal für Lagerplatz, Stellplatz/Umschlagplatz, Vermietungsstationen, Lkw, Arbeitsbühnen, Wohnmobile etc." Nachdem Patrick Müller eine Info dazu auf seiner Facebook-Seite postete, ließen kritische und zynische Kommentare nicht lange auf sich warten. "Lager- und ,Umschlagplätze'. Toll - darauf hat ganz Saalfelden gewartet", hieß es unter anderem. "Natürlich ist das nur eine Übergangslösung, hoffentlich maximal für ein bis zwei Jahre", bekräftigt der Unternehmer im PN-Gespräch. Die Gegebenheiten hätten sich in den vergangenen Monaten so schnell verändert, dass man nicht auf Anhieb ein Konzept aus dem Hut zaubern könne. Es laufe aber bereits eine Studie, um eine nachhaltige Verwertungsstrategie für die nächsten Jahrzehnte zu finden. "Das Gebäude liegt am Tor von Saalfelden. Da wollen wir rasch und in Abstimmung mit der Stadtgemeinde was entwickeln."

Ein Baumarkt, ein Diskonter, eine Markthalle, eine Mischnutzung? Allerlei ist möglich. "Ein Handelsmagnet wäre super", sagt Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ). Viele verschiedene Fachmärkte kann er sich nicht vorstellen: "Wir müssen aufpassen, die Kaufkraft nicht zu stark aus dem Zentrum zu ziehen."