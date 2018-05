Saalfeldener HTL-Maturanten stellen innovative Projekte in Dublin vor

Ein Erfolg gelang Schülern der Mechatronik-Abteilung der HTL Saalfelden: Drei Maturanten holten sich den Jugend-Innovativ-Preis 2018 in der Kategorie "Engineering". Neben einem Geldpreis dürfen sie ihr Projekt im September auch beim Europäischen Erfinderpreis EUCYS in Dublin vorstellen.

Michael Eder, Stefan Gruber-Hofer und Johannes Ortner gewannen mit ihrer aktuellen Diplomarbeit. Das Projekt "Entwicklung einer Probenahme für feste Sekundärbrennstoffe" beschäftigt sich im Auftrag der Firma Pötzleitner Holz GmbH in Abtenau mit einer speziellen Probenahme von Holzbrennstoffen (Hackschnitzeln), um die Schadstoffkonzentrationen im Material zu überprüfen. Derzeit werden die Proben auf Grund strenger Vorgaben ausschließlich händisch entnommen. Die Schüler entwickelten eine neuartige Maschine, welche hingegen eine automatisierte Probennahme ermöglichen soll. Dazu wurden zwei Patente beim österreichischen Patentamt angemeldet. Diese Leistung wurde von der Fachjury ausgezeichnet.

Ein zweites Projekt der HTL Saalfelden durfte ebenfalls am Finale in Wien teilnehmen und erreichte den vierten Rang: Jonas Astl und Alexander Wörgetter entwickelten im Auftrag des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen eine Anlage für die genaue Eichung von Wasserstofftankstellen. Wasserstoff gilt als ein möglicher Treibstoff der Zukunft für Fahrzeuge. Aktuell gibt es 5 Tankstellen für Wasserstofffahrzeuge in Österreich. Das Konzept der Schüler soll bei diesen Anlagen eingesetzt werden.

Jugend Innovativ ist Österreichs größter Innovationswettbewerb für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge. Heuer nahmen 1435 Schülerinnen und Schüler mit 431 verschiedenen kreativen Projekten in fünf Kategorien am Wettbewerb teil. Die Schüler mussten dabei verschiedene Ausscheidungsrunden überstehen. 35 Teams durften am großen Bundesfinale vergangene Woche in Wien teilnehmen.



(SN)