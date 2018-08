SAG - wie eine Firma den Ort Lend prägt

Wie in einer Ehe, sagt die Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer, sei das Verhältnis zwischen der Gemeinde Lend und der Salzburger Aluminium AG. Voller Auf und Ab, aber schwer zu lösen.

Auf dem kleinen, recht hübschen Dorfplatz von Lend - zwischen dem Gemeindehaus, der Pfarrkirche, die dem Salzburger Landespatron Rupert geweiht ist, und dem Feuerwehrhaus - steht ein eher unscheinbarer Brunnen mit einem Metallarbeiter auf einer Steinsäule als Figur. So etwas würde man vielleicht in Osteuropa erwarten, wo die früheren kommunistischen Regime die Arbeiterklasse an jeder Ecke hochleben ließen.