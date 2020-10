Salzburg AG baut Speicherkraftwerk im Lungau aus

In die Modernisierung des Kraftwerks Rotgülden fließen knapp 10 Mill. Euro. Das Kraftwerkshaus wird verlegt - 2,3 Kilometer flussabwärts. Dadurch erhöht sich die Fallhöhe von 100 auf 180 Meter.

Die Salzburg AG investiert in das Kraftwerk Rotgülden in Muhr. Das Kraftwerkhaus soll um 2,3 Kilometer flussabwärts an die Stauwurzel des Öllschützenspeichers verlegt werden. Dadurch erhöht sich die Fallhöhe von 100 auf 180 Meter und die Leistung um mehr als 4 GWh auf 10 GWh pro Jahr. Gleichzeitig soll die Leittechnik des Speicherkraftwerks erneuert werden. Die Investition liegt bei knapp 10 Mill. Euro. Geplanter Spatenstich: März 2021.

