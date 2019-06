Salzburg AG erhöht Strompreis um 5,8 und Gaspreis um 3,6 Prozent

Der Energieversorger reagiert auf die Entwicklungen am Strommarkt - und wird im Gegenzug auch den Kunden Rabatte in Form von mehr Freistromtage bieten. Ein Durchschnittshaushalt wird pro Jahr knapp 37 Euro mehr an Strom- und knapp 36 Euro mehr an Gaskosten berappen müssen.

SN/apa (ots/eduard aldrian) Wasserkraft ist bei der Salzburg AG weiterhin die größte Quelle für die Stromerzeugung (Symbolbild).