Salzburg AG erstattete Stromkunden 2,12 Millionen Euro

Nur 35 Prozent der 241.000 betroffenen Kunden nahmen das Angebot zur Rückzahlung in Anspruch.

241.000 Stromkunden der Salzburg AG hatten von 20. August bis 31. Dezember die Möglichkeit, zu unrecht erfolgte Preiserhöhungen rückzufordern. Hintergrund war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes aus 2019 bezüglich Preisanpassungsklauseln bei einem anderen Energieversorger. Die AK einigte sich mit der Salzburg AG, dass auch hier eine Rückerstattung erfolgen müsse.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, haben 34,9 Prozent das Angebot der Rückzahlungsaktion in Anspruch genommen. Im Schnitt hätten Kunden 25,20 Euro zurückbekommen. In Summe habe das Unternehmen 2,12 ...