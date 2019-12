Der Energieversorger sorgt 2020 mit 166,4 Mill. Euro für einen Investitionsrekord, hofft auf ein Ergebnis von bis zu 50 Mill. Euro; kauft 7000 m2 neben der Zentrale und stößt das Ex-Asfinag-Areal vielleicht ab.

Die Rekordsumme von 166,4 Mill. Euro. So viel will die Salzburg AG 2020 investieren. Das betonten am Dienstag Aufsichtsratschef LH Wilfried Haslauer (ÖVP) und Vorstandssprecher Leonhard Schitter.

Allein 83,3 Mill. Euro fließen in bessere Strom-, Fernwärme- und Gasnetze. ...