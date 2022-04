Salzburg AG senkt Stromtarif für Neukunden

Der Salzburger Energieversorger begründet das mit zuletzt wieder niedrigeren Einkaufspreisen auf dem Strommarkt. 2300 Neukunden profitieren davon.

Die stark steigenden Strompreise hatten in Salzburg zuletzt heftige Diskussionen bei den Stromkunden, aber auch auf politischer Ebene ausgelöst. Kein Verständnis gab es vor allem für die im Vergleich zu bestehenden Kunden eklatant höheren Preise für Neukunden. Die Salzburg AG verkündete nun am Dienstagabend, dass man mit 1. Juni die Strompreise für Neukunden senken könne. Und zwar von derzeit 29 Cent/kWh auf 23 Cent/kWh (Arbeitspreis netto). Das entspricht einer Preisreduktion von rund 20 Prozent. Im Vergleich dazu bezahlen Bestandskunden seit 1. April netto 11,34 Cent/kWh, also ungefähr die Hälfte weniger.

Betroffen von der Preissenkung sind derzeit 2300 Neukunden, die seit 1. Februar einen Stromliefervertrag mit der Salzburg AG abgeschlossen haben. Unternehmenssprecherin Karin Strobl betonte, dass man mit der Preissenkung auf die aktuellen Entwicklungen auf dem Stromterminmarkt reagiere. Der kurzfristige Beschaffungspreis für die kommenden Monate sei im April moderat gesunken, erklärte Strobl. Diesen Preisnachlass könne man jetzt an die Neukunden weiter geben.

Strom für private Neukunden werde kurzfristig besorgt. Daher schlügen Preiserhöhungen auf den Terminmärkten nach Angaben Strobls bei neuen Kunden stärker zu Buche als bei Bestandskunden, für die Strom längerfristig eingekauft werde. Umgekehrt könnten aber auch kurzfristige Preisnachlässe für Neukunden schnell weiter gegeben werden. Die Stromkunden müssten sich nicht bei der Salzburg AG melden, die Preissenkung erfolge mit 1. Juni automatisch.