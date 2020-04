Salzburg AG startet die Baustellen neu

Arbeiten in der Sterneckstraße machen den Anfang.

Die Salzburg AG nimmt die Arbeiten an den großen Baustellen in der Stadt Salzburg wieder auf. Die Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen habe dabei oberste Priorität, heißt es.

Am Montag starteten die Bauarbeiten in der Sterneckstraße. Ab 14. April sollen die Arbeiten am Herbert-von-Karajan-Platz, in der Riedenburg sowie im Andräviertel fortgeführt werden. Man plane alle Arbeitsverfahren so, dass die Zahl der gleichzeitig anwesenden Arbeiter auf ein Minimum beschränkt sei, heißt es bei der Salzburg AG. Personen, mit besonders erhöhten Risiken, setze man zur Zeit nicht ein.

Quelle: SN