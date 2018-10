Salzburg AG: Wilfried Haslauer ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

In der außerordentlichen Hauptversammlung der Salzburg AG wurden Landeshauptmann Wilfried Haslauer und mit ihm drei weitere Vertreter des Miteigentümers Land Salzburg in den Aufsichtsrat des Energie- und Technologieunternehmens gewählt. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde der Landeshauptmann zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestellt.

Drei weitere neue Mitglieder

Wilfried Haslauer, der bereits von 2004 bis 2009 Mitglied des Gremiums war, löst damit den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Struber ab. Neben ihm ziehen LH-Stv. Heinrich Schellhorn, Abgeordnete zum Nationalrat Tanja Graf und LAbg. Bgm. Simon Wallner in den Aufsichtsrat der Salzburg AG ein.

Der Aufsichtsrat der Salzburg AG setzt sich wie folgt zusammen:

- Wilfried Haslauer, Landeshauptmann Land Salzburg

- Heinrich Schellhorn, Landeshauptmann-Stellvertreter Land Salzburg

- Tanja Graf, Abgeordnete zum Nationalrat

- Simon Wallner, Abgeordneter zum Salzburger Landtag, Bürgermeister Obertrum

- Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg

- Bernhard Auinger, Bürgermeister-Stellvertreter der Stadt Salzburg

- Anja Hagenauer, Bürgermeister-Stellvertreterin der Stadt Salzburg

- Werner Steinecker, Generaldirektor Energie AG

- Andreas Kolar, Vorstandsdirektor Energie AG

- Stefan Stallinger, Vorstandsdirektor Energie AG

Arbeitnehmervertreter:

- IJohann Grünwald, Zentralbetriebsratsvorsitzender

- Ute Casagranda-Schmidt, Betriebsrat

- Christian Haslauer, Zentralbetriebsrat

- Karin Klemm, Zentralbetriebsratsvorsitzender-Stellvertreterin

- Wolfgang Wagner, Zentralbetriebsrat



Quelle: SN