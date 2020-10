Salzburg AG will zu den Topanbietern bei Photovoltaik aufsteigen

Der Landesenergieversorger hat sich mit 17 Prozent an der "solbytech GmbH" beteiligt. Er setzt damit auf IT-Know-how aus dem Lungau. Bis 2027 will die Salzburg AG rund 400 Millionen Euro in den Bereich Photovoltaik investieren.

Die Salzburg AG steigt als Gesellschafter in das PV-Start-up "solbytech GmbH" mit Sitz in Zederhaus ein, einem Spezialisten für Kommunikation und IT-Sicherheit im Betriebsführungsprozess von PV-Anlagen. Die strategische Partnerschaft wurde am Donnerstag im Rahmen des Corporate-Venture-Capital-Programms der Salzburg AG fixiert.

Die zweite Beteiligung im Zuge des Wachstumsprozesses

Vorstandssprecher Leonhard Schitter von der Salzburg AG: "Durch die Kooperation mit solbytech unterstützten wir nicht nur ein innovatives Salzburger Unternehmen. Gemeinsam mit allen Beteiligten können wir so auch unser PV-Portfolio und das Angebot für unsere Kunden erweitern. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren zu den Top-5-PV-Anbietern in Österreich zu zählen. Dazu investieren wir bis 2027 rund 400 Millionen Euro." Die Beteiligung an solbytech ist die zweite Beteiligung der Salzburg AG im Zuge des internen Wachstumsprogramms. Die Premiere erfolgte mit dem Einstieg bei der "Ocean Maps GmbH" mit Sitz in Salzburg im Dezember 2019 mit zehn Prozent.

Innovative IT-Lösungen aus dem Lungau

Gerald Eder, Manuel Dorfer und Florian Dodegge haben solbytech im Februar 2019 gegründet. Gerald Eder: "Wir lösen energiewirtschaftliche Fragestellungen mit innovativen IT-Lösungen. Die strategische Partnerschaft mit der Salzburg AG ermöglicht es uns, das gemeinsame Ziel einer erneuerbaren Zukunft noch schneller zu erreichen und dabei lokale Wertschöpfung zu generieren." Manuel Dorfer: "Es freut uns sehr, dass aus unserer anfänglichen Idee ein nachhaltiges und innovatives Salzburger Start-up heranwächst und IT-Know-how aus dem Lungau in die Welt getragen werden kann."

Effizienz, CO2-Einsparung und niedrigere Wartungskosten

"solbytech" helfe dabei, PV-Anlagen effizienter zu betreiben, CO2 einzusparen und Wartungskosten zu reduzieren, heißt es. "Die cloudbasierte Hard- und Softwarelösung steigert die Kommunikationsstabilität und IT-Sicherheit dezentraler Anlagen. Das intelligente Zusammenspiel innovativer Technologien ermöglicht es, den Betriebsführungsprozess durch die Cloud-Lösung, die KI-basierten Analysen und das Cyber-Risiko-Management effizienter und ökonomischer zu gestalten."

Quelle: SN