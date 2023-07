Salzburg AG wird Beteiligung an Kohlekraftwerk in Deutschland nicht los

Gute Ertragsaussichten führten zur Beteiligung der Salzburg AG an einem deutschen Kohlekraftwerk. Nun wird man es nicht los.

An diesem Kohlekraftwerk in Deutschland ist die Salzburg AG mit rund fünf Prozent beteiligt.

Die Salzburg AG hält weiterhin eine Beteiligung von 5,28 Prozent an einem deutschen Steinkohlekraftwerk in Lünen. Zehn kommunale und regionale Energieversorger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligten sich im August 2006 an der Trianel Power Kohlekraftwerk GmbH & Co. ...