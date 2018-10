Salzburg: Aus dem SOG wird ein Poker-Kasino

Die Pokertische kommen in den Keller, im Erdgeschoß entsteht eine Zigarren-Lounge.

Nach zweieinhalb Jahren im SOG verabschiedet sich Olivier Glousieau aus einer gastronomischen Institution in Salzburg. Im Dezember 1973 waren dort, gegenüber dem Petersbrunnhof im Salzburger Stadtteil Nonntal, erstmals Gäste bewirtet worden.

"Der Restaurantbetrieb ist ein launisches Geschäft", erklärt Olivier Glousieau. Und der Barbetrieb habe trotz Livemusik "nicht gezündet". Das, die Kombination aus dem relativ kleinen Gastgarten und dem langen, schönen Sommer sowie der ständige Personalmangel in der Gastronomie hätten ihn nun dazu gebracht, selbst neue Wege zu gehen. "Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das noch 15 Jahre durchhalten kann. Finanziell steige ich mit einem blauen Auge aus, meine Wohnung musste ich dafür verkaufen." Vor dem SOG hatte der Wirt 26 Jahre lang das "Schmuggler" in Freilassing geführt. Vom Selbstständigsein hat er jetzt genug. Er will die Seiten wechseln und wieder als Küchenchef eines Restaurants für die Gäste kochen. Zwei Monate lang werde er deshalb einen küchentechnischen "Auffrischungskurs" im Haubenlokal "Esszimmer" von Andrea und Andreas Kaiblinger machen. "Und dann werden wir sehen", sagt er.