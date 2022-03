Salzburg bringt die Menschen wieder zusammen

Große Treffen mit vielen Teilnehmern waren in den Coronajahren keine gute Idee. Der Kongress- und Tagungstourismus hat massiv verloren. Salzburg hebt nun zum Neustart an.

Wo zuletzt wenig war, kann viel kommen. Auch solches, was früher unvorstellbar war, etwa, dass Autokonzerne auf die Bahn umsteigen. Ja, selbst die würden ihre Tagungsteilnehmer mittlerweile zur Anreise in den Zug setzen, sagt Stefan Heissel. Dass der Bahnhof in Salzburg so zentral liegt, ist für den neuen Obmann des Salzburg Convention Bureaus (SCB) "definitiv ein Pluspunkt" im Neustart des Kongress- und Tagungstourismus.

Nach zwei mageren Coronajahren schnuppert die Branche echte Frühlingsluft. "Wir wollen wieder durchstarten, auch wenn ...