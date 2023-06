Salzburg hält Klimaticket-"Kampfpreis" und startet ein neues Angebot

Ein Euro pro Tag - mit diesem generös geförderten quasi Kampfpreis haben Land Salzburg und Verkehrsverbund in den beiden vergangenen Jahren 50.000 Klimatickets abgesetzt. Dieser Preis gilt zumindest auch im kommenden Jahr. Und nun folgt ein neues Angebot.

Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbundes, macht sich an eine Rechenaufgabe: Zwei Erwachsene und zwei Kinder wollen einen Tagesausflug mit der Eisenbahn von Salzburg nach Zell am See unternehmen. Gfrerer tippt in sein Handy und kommt auf eine Summe von mehr als 100 Euro.

Ab 1. Juli kann diese Familie allerdings fünf Mal günstiger fahren. Gfrerer und Landesverkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) präsentieren am Mittwoch im Salzburger Volksgarten ihr jüngstes "So bringen wir die Menschen in die Öffis"-Produkt: Es ...