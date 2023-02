Salzburg hat erneut die niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich

Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,5 Prozent. Damit liegt Salzburg bundesweit an der Spitze - ex aequo mit Tirol. Beim AMS sind 10.177 offene Stelle gemeldet. Dem stehen 7971 Personen zur Vermittlung gegenüber.



Die starke Wintersaison spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen Salzburgs wider: 12.860 Personen waren per 31. Jänner im Bundesland Salzburg arbeitslos gemeldet. Das sind um 223 Personen weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote bleibt weiterhin niedrig: Im Bundesland Salzburg beträgt sie 4,5 Prozent (minus 0,2 Prozentpunkte). Das ist der niedrigste Wert Österreichs - ex aequo mit Tirol. Der Österreichschnitt liegt bei 7,6 Prozent.



Die Langzeitarbeitslosigkeit geht stark zurück

Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit bei Männern (9015) deutlich höher als bei Frauen (3845). Eine Begründung ist die saisonale Arbeitslosigkeit in der Baubranche. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen (minus 6,8 Prozent) rückläufig, bei Männern hingegen (plus 0,6 Prozent) leicht gestiegen. Die Langzeitbeschäftigungslosigkeit geht stark zurück. Derzeit sind 1588 Personen länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Das sind um 853 weniger als noch vor einem Jahr.

1187 Lehrstellen sind derzeit in Salzburg unbesetzt

Die Arbeitslosigkeit nach Bezirken: In der Stadt Salzburg sind 4674 Personen (plus 95) als arbeitssuchend gemeldet. Es folgen: der Flachgau (2547, minus 115), der Pinzgau (2102, minus 222), der Pongau (1799, plus 20) und der Tennengau (1217, plus 24). Am Ende der Tabelle rangiert der Lungau (521, minus 24). Wie sieht es auf dem Lehrstellenmarkt aus? 1187 Stellen sind derzeit in Salzburg unbesetzt. Dem stehen 272 Lehrstellensuchende gegenüber.

"Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv"

AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Der Salzburger Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv. Die Zahl der Beschäftigten steigt beständig, es sind zirka 5000 Menschen mehr in Beschäftigung als vor einem Jahr - ein Plus von 2,0 Prozent. Dennoch suchen viele Unternehmen Arbeitskräfte. Derzeit sind beim AMS Salzburg 10.177 offene Stellen gemeldet. Das sind um 1153 weniger als noch vor einem Jahr. Allerdings stehen diesen 10.177 offenen Stellen de facto lediglich 7971 Personen für die Vermittlung gegenüber. 4889 Personen stehen aufgrund ihrer Einstellzusagen schon in den Startlöchern und warten, dass die Saison wieder losgeht."

Saisonbewilligungen brachten Entspannung im Tourismus

Gesunken ist der Bedarf an Arbeitskräften bei den Arbeitskräfteüberlassern (um 724 auf 2325 offene Stellen) und in der Beherbergung und Gastronomie (um 775 auf 1803 offene Stellen). Die Möglichkeit, mehr Saisonbewilligungen im Rahmen des "Kontingents für den Tourismus" zu erhalten, habe der Branche die nötige Entspannung bei der Personalsuche gebracht, heißt es beim AMS. Leichte Zuwächse verzeichnen hingegen der Handel (plus 191 auf 1993 offene Stellen) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (plus 104 auf 588 offene Stellen).