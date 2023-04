Salzburg hat mit 3,4 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich

9609 Arbeitslosen stehen in Salzburg 10.306 offene Stellen gegenüber. Signifikant ist der Rückgang der Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist hingegen gestiegen.

Die Arbeitslosenquote in Salzburg ist von 3,3 auf 3,4 Prozent gestiegen. Sie ist damit die niedrigste in ganz Österreich - vor Tirol mit 3,5 Prozent und Oberösterreich mit 3,8 Prozent. Österreichweit lag die Quote per 31. März bei 6,2 Prozent. In Salzburg waren 9609 Personen (4018 Frauen und 5591 Männer) arbeitslos gemeldet. Zudem nahmen 2201 Personen an Schulungen teil.



Von den Arbeitslosen haben 1699 eine Einstellungszusage

Die Zahl der offenen Stellen ist gegenüber dem März 2022 um 1155 auf 10.306 gesunken. AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Trotzdem gibt es immer noch viel mehr offene Stellen als Personen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Von den Ende März 9609 arbeitslos gemeldeten Personen haben 1699 bereits eine Einstellzusage. Somit stehen lediglich 7910 arbeitslose Personen den 10.306 offenen Stellen gegenüber." Auf dem Lehrstellenmarkt gibt es 1282 offene Stellen (minus 164) und 255 (plus 27) Mädchen und Buben, die eine Lehrstelle suchen.

Regionale Unterschiede bei der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Signifikant ist der Rückgang der Langzeitbeschäftigungslosen - also jener Personen, die mindestens ein Jahr lang ohne Beschäftigung waren. Aktuell gibt es 1547 Langzeitbeschäftigungslose. Das sind um 627 Personen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (minus 28,8 Prozent). Gestiegen ist hingegen binnen eines Jahres die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren - um 169 auf 1114.



Zahl der Arbeitslosen im Flachgau und Lungau gesunken

Die regionale Entwicklung der Arbeitslosenzahlen fällt unterschiedlich aus: Zuwächse verzeichnen etwa die Stadt Salzburg (plus 11,4 Prozent), der Pinzgau (plus 6,0 Prozent) und der Pongau (plus 5,3 Prozent). Im Lungau (minus 9,8 Prozent) oder im Flachgau (minus 4,4 Prozent) ging die Arbeitslosigkeit zurück. Im Tennengau ist die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen (plus 0,7 Prozent).

Jede dritte Person wurde in der Krise vom AMS unterstützt

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht sind die Vielzahl der Unterstützungen und die starke Wirtschaft im Bundesland ein wesentlicher Hebel für die hohe Beschäftigung in Salzburg. AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Alleine 804 Mill. Euro flossen in die wichtigste Förderung - die Kurzarbeit. Damit konnten in der Krise mehr als 107.000 Personen durch das AMS unterstützt werden." Als erstes Bundesland ist Salzburg mit allen Abrechnungen fertig, heißt es. Jede dritte beschäftigte Person wurde während der schweren Pandemiezeit vom AMS unterstützt - sei es in Kurzarbeit, bei Arbeitslosigkeit oder durch Schulungen. "Wichtige Weichen wurden gestellt, damit die Menschen in Salzburg schnell wieder auf einen stabilen Arbeitsmarkt zurückkehren können", sagt Beyer.