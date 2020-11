Salzburg holt Kongress mit 900 Gästen

Freude über Zuschlag für Internationalen Daten-Kongress 2023.

2016 fand die International Data Week, ein hochkarätiger Fachkongress mit 900 Teilnehmern aus dem Bereich Data Science, in Denver statt. 2018 gastierte sie in Botswana. Im Oktober 2023 wird sie erstmals in Europa stattfinden - in Salzburg. Eingefädelt hat das Gernot Marx, Managing Director des Salzburg Convention Bureau: "Ausschlaggebend für den Erfolg war neben dem professionellen Kongressangebot und der attraktiven Location vor allem die inhaltliche Schwerpunktsetzung." Erfreut zeigt sich auch Arne Bathke, Naturwissenschaftsdekan der Uni Salzburg: "Wir versprechen uns einen ...