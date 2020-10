Salzburg: Im September weniger Arbeitslose als im August

Mit 16.651 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent lag Salzburg Ende September auf der Top-Position innerhalb der neun Bundesländer.

M Ende August waren 16.812 Salzburger arbeitslos oder in AMS-Schulung. Ende September ist diese Zahl auf 16.651 gesunken. Im Vergleich zum September 2019 bedeutet das aber einen Zuwachs von 26,3 Prozent. Dennoch ist Salzburg mit einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent (Österreich: 8,4 Prozent) aktuell das Top-Bundesland. AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Hier wirkt die gute Entwicklung im Sommertourismus nach, obwohl die Saisonarbeitslosigkeit mit 500 zusätzlichen Arbeitslosen gegenüber Ende August schon eingesetzt hat."

In Kurzarbeit befanden sich per 30. September 8512 Betriebe mit 15.645 Beschäftigten. Weniger optimistisch ist Beyers Ausblick für die folgenden Monate: "Schon seit zwei Wochen spüren wir den Start der Tourismus-Saisonarbeitslosigkeit. Bis November wird sie den Höhepunkt erreichen. Dann folgt die saisonale Bauarbeitslosigkeit. Wie sich die Wintersaison entwickelt, steht in den Sternen." Aktuell seien aber noch wenige Kündigungen absehbar - auch dank der mit 1. Oktober startenden Kurzarbeits-Phase III: "Wir haben schon einige Frühwarnmeldungen von Firmen, die kündigen wollen; das geht quer durch alle Branchen. Es betrifft derzeit aber noch weniger als 1000 Mitarbeiter." Zudem seien manche Frühwarnmeldungen oft deutlich zu hoch - "weil sich die Firmen absichern wollen und lieber mehr Leute anmelden als weniger", sagt Beyer.