Salzburg: Immer noch ein Viertel mehr Arbeitslose als vor der Pandemie

Vor einem Jahr war die Arbeitslosigkeit in Salzburg auf dem Höchststand. Seither ist sie um mehr als ein Drittel gesunken, liegt aber immer noch um ein Viertel höher als vor der Krise.

Zum Stichtag Ende April waren im Bundesland Salzburg 18.540 Personen arbeitslos. Das ist im Vorjahresvergleich ein deutlicher Rückgang um 37,9 Prozent bzw. um 11.293 Vorgemerkte. "Wir vergleichen hier allerdings mit dem Monat, in dem der coronabedingte Lockdown einen Rekordwert bei der Arbeitslosigkeit verursacht hatte", sagt Jacqueline Beyer, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Salzburg. "Nahezu 30.000 Menschen waren im vorjährigen April ohne Arbeit. Vor der Pandemie, im April 2019, war die Arbeitslosigkeit dagegen um gut 25 Prozent niedriger."

Schulungsteilnahmen eingerechnet, waren 21.730 Personen ohne Beschäftigung. Ein Minus von 31,0 Prozent im Vorjahresvergleich, aber ein Zuwachs von 26,0 Prozent im Vorcoronavergleich.

Mehr Salzburger nehmen an Aus- und Weiterbildungen teil

Die Zahl der Aus- und Weiterbildungsteilnahmen ist um 91,2 Prozent gestiegen. Damit nehmen aktuell 3190 Personen an Qualifizierungsaktivitäten teil. Die Corona-Joboffensive ermöglicht es Arbeitslosen, Umschulungen bzw. Ausbildungen in Mangel- und Zukunftsberufen zu absolvieren. "Salzburg hat es so schnell wie kein anderes Bundesland geschafft, Weiterbildungswillige in das Programm zu integrieren. Bundesweit liegt der Zuwachs bei 58,6 Prozent", sagt AMS-Chefin Beyer.

” Bild: SN/robert ratzer Jacqueline Beyer, AMS-Chefin „In Salzburg gibt es weiterhin eine erhebliche Lehrlingslücke.“

Arbeitskräfte im Tourismus sollen nicht abwandern

Zudem hat das AMS eine eigene Tourismus-Joboffensive gestartet. Diese soll verhindern, dass sich Arbeitskräfte im Tourismus umorientieren. Dabei können Arbeitnehmer aus dem Hotel- und Gastgewerbe aus einem Angebot an fachspezifischen Weiterbildungen auswählen.

Die bevorstehende Öffnung Mitte Mai stimmt AMS-Landesgeschäftsführerin Beyer optimistisch: "Ich freue mich sehr, dass nun rund 15.600 Arbeitskräfte aus dem Tourismus, die sich derzeit in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit befinden, wieder Aussicht auf eine Vollzeitbeschäftigung haben."

Wie wird der Lehrberuf wieder interessanter?

Auf dem Lehrstellenmarkt haben sich gegenüber dem April des Vorjahres einige Veränderungen ergeben: Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist um 32,5 Prozent auf 285 gesunken, die Zahl der offenen Lehrstellen um 32 Prozent auf 816 sofort verfügbare offene Lehrstellen gestiegen. Im Vergleich zum April 2019 zeigt sich jedoch so gut wie keine Bewegung: Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist genau gleich geblieben, die der offenen Lehrstellen nur um 24 gesunken. "Das heißt aber auch, dass in Salzburg weiterhin eine erhebliche Lehrlingslücke besteht. Die coronabedingt lang eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten zwischen Jugendlichen, Berufsberatung und Betrieben haben dazu ihren Teil beigetragen", stellt Jacqueline Beyer fest.

Neue Formate und Internet-Challenge

Neben neuen Formaten in der Berufsinformation hat das AMS Salzburg jetzt eine neue Initiative ins Leben gerufen. Unter dem Hashtag "AmsSalzburgLehrstellenChallenge" werden Unternehmen eingeladen, in Social-Media-Kanälen ihre Lehrstellen und ihren Betrieb in kurzen Videos durch ihre eigenen Lehrlinge zu präsentieren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. "Wir wollen dem Vorurteil von der ,Generation Corona' etwas entgegensetzen, die Lehrberufe, die wir in Salzburg haben, vor den Vorhang holen und die Jugend dafür begeistern", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer.

AMS lockt mit einem Gratis-Führerschein

Mit dem Ende der Challenge Ende Juni wird das AMS Salzburg unter den Lehrlingen, die ihre Tätigkeiten und Betriebe präsentiert haben, attraktive Preise verlosen. Als Hauptpreis winkt ein Führerschein für die berufliche Zukunft der jungen Fachkräfte. Mit an Bord ist das Land Salzburg: "Die Lehrlinge sind die Fachkräfte unserer Zukunft. Mein besonderer Dank gilt dem AMS Salzburg für diese Initiative, welche einen wesentlichen Beitrag zu unserem gemeinsamen Ziel, Salzburg zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland zu machen, leistet. Daher unterstützt das Land Salzburg diese tolle Aktion aus der Arbeitsmarktförderung", betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).