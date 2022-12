Salzburg ist wieder Magnet für Touristen, die Hotels sind so gut wie ausgebucht

Wer in der Salzburger Altstadt unterwegs ist, kann es nicht übersehen: Die Stadt ist voll - auch mit Touristen. Auch in den Wintersportorten ist man zufrieden.

Noch ist der Dezember nicht vorbei, aber schon jetzt zeigt sich: Die Buchungszahlen in der Stadt Salzburg liegen bei 80 bis 90 Prozent des vorpandemischen Niveaus. Auch die Reisebusse sind zurück - allerdings sei hier "noch Luft nach oben", sagt Salzburgs Tourismuschefin Christine Schönhuber. Am bisher stärksten Reisebustag, dem 3. Dezember, kamen 194 Reisebusse nach Salzburg. Am vergleichbaren Adventsamstag vor drei Jahren - es war der 7. Dezember 2019 - waren es 302 Reisebusse.

Christine Schönhuber ist dennoch ...