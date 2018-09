Salzburg konnte Abwärtstrend bei Friseurlehrlingen stoppen

Freisprechfeier für 64 Frauen und Männer im Schloss Klessheim. Zahl der männlichen Lehrlinge nimmt leicht zu. Die Branche wirbt mit dem Spruch: "Karriere mit Schere".

Am Montagabend fand die Freisprechfeier für 64 Salzburger Frisör-Lehrlinge im Kavalierhaus Klessheim in Wals-Siezenheim statt. Hand in Hand damit ging die Freiwaschung von den Sünden der Lehrzeit. Bundes- und Landesinnungsmeister Wolfgang Eder: "Wir konnten durch eine Vielzahl von Maßnahmen den Abwärtstrend der Lehrlingszahlen in unserer Branche stoppen und feiern mit der Freisprechfeier den Wert der ,Karriere mit Schere'." Die jungen Talente konnte anschließend bei der Feier im Schloss Klessheim ihr Talent und ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Im Land Salzburg gibt es 125 Ausbildungsbetriebe

Im Vorjahr hatten 59 Frauen und fünf Männer in Salzburg die Prüfung erfolgreich abgelegt. Der Altersschnitt liegt bei rund 20 Jahren. Die Stadt Salzburg stellt mit 16 Lehrlingen den größten Anteil an den frisch gebackenen Gesellen. In Summe gibt es im Land Salzburg 125 Ausbildungsbetriebe.



