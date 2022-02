Salzburg: Neuer Anbieter will Taxi-Markt aufmischen

Mit rund 30 Autos nimmt Mirabell Taxi Salzburg den Betrieb auf. Die neue Taxizentrale will rasch wachsen und sich vom Platzhirsch abheben.

Eine leicht zu merkende Rufnummer und effiziente Auslastung der Taxis über eine gemeinsame Zentrale - dieses Prinzip funktioniert in Salzburg schon lange. Der in den 1960ern gegründete Funktaxi-Platzhirsch bekommt nun neue Konkurrenz, am 1. Februar nimmt Mirabell Taxi Salzburg den Betrieb auf. Initiatorin und Co-Geschäftsführerin ist Sabine Pollhammer. Die Taxi- und Mietwagenunternehmerin sagt, sie wolle im Taxigeschäft etwas bewegen. "Wir möchten Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, bei uns mitzuarbeiten, um wenig Geld." Sie spielt auf die Beiträge der Mitglieder ...