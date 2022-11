Salzburg Schokolade in Grödig kündigt 25 Beschäftigten

"Wir sind zu Kapazitätsanpassungen gezwungen und müssen bedauerlicherweise einen Teil der Produktion in Salzburg stilllegen", heißt es vom Management. Die Produktion der Mozartkugel sei davon nicht betroffen.

Die Salzburg Schokolade in Grödig mit ihren rund 110 Beschäftigten baut 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Das teilte das Management der Belegschaft am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung mit. Die Geschäftsleitung macht für den Schritt "die Auswirkungen der Insolvenz Ende 2021 sowie die stark gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Verpackungsmaterialien, Transport und vor allem Energie" verantwortlich. "Das zwingt uns zu Kapazitätsanpassungen. Wir müssen daher bedauerlicherweise einen Teil der Produktion in Salzburg stilllegen, was auch zum Verlust von Arbeitsplätzen führt. Die Produktion der ...