Salzburg-Stadt: Siegerprojekt für neue Busremise gekürt

Der internationale Architekturwettbewerb für ein neues Verkehrsgebäude der Salzburg AG - das die Busremise, die bisher in der Alpenstraße ist, beherbergen soll - wurde abgeschlossen. Sieger ist das Büro Strobl Architekten ZT GmbH mit dem Projekt "Alles fließt." Gebaut werden soll die Remise auf einer Fläche bei der Autobahnabfahrt Salzburg-Mitte.

Aufgabenstellung war die Nutzung des 3,2 Hektar großen Salzburg AG-Areals am ehemaligen Asfinag-Gelände ("Autobahnmeisterei Salzburg-Mitte") für Büro- und Gewerbeflächen, Werkstatt und Obusgarage. Vor wenigen Tagen, am vergangenen Freitag, wurden die drei besten Projekte durch eine Jury ausgewählt. Sämtliche Projekte, inklusive der Bestgereihten, werden in Form von Plänen und Einsatzmodellen von 1. bis 16. Februar in der Rotunde der Salzburg AG ausgestellt.

Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) war von den Entwürfen angetan: "Das Siegerprojekt wird der Bedeutung des Areals und seiner künftigen Nutzung für die Stadtentwicklung von Salzburg sehr gerecht. Ein sehr spezielles und innovatives Konzept, das neben der neuen Obusremise zusätzlich zirka tausend Arbeitsplätze durch Drittnutzung in Form von Büro- und Geschäftseinheiten bieten wird."

25 Büros nahmen am Architektenwettbewerb teil

Der Architekturwettbewerb sorgte für reges Interesse: 11 von 25 Einreichungen stammten aus den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich. Die drei bestgereihten Projekte wurden von einer siebenköpfigen Jury, bestehend aus Mitgliedern von Stadt Salzburg, Salzburg AG-Experten und Architekten, ausgewählt. Der zwei Tage dauernden Jurysitzung wohnten auch zwei Anrainervertreter bei.

Schitter: Bauprojekt muss Beitrag zur Energiewende sein

Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, betonte, dass jedes neue Bauprojekt gleichzeitig auch ein Beitrag zur Energiewende sein müsse: "Die Energiezukunft fordert neue Lösungen. Bei dem durchgeführten Architekturwettbewerb wurden vorab dafür Bewertungskriterien definiert: Wir legen den Fokus auf wirtschaftliche Parameter, aber vor allem auch auf energiewirtschaftliche Aspekte wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, ökologische Bauweise und Gebäudeautarkie." Diese Punkte seien für die Salzburg AG als Bauherr ganz wesentliche Kriterien für die Auswahl der drei besten Projekte gewesen.

Heinz Plöderl, Vorsitzender der Kammer der ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg betonte, dass der offene, mit der Ziviltechnikerkammer abgestimmte Architekturwettbewerb ein prägendes Merkmal für Qualität und Innovation sei: "Die hohe Qualität der eingereichten Projekte und das Ergebnis des offenen Architekturwettbewerbs für das neue Verkehrsgebäude zeugen nicht nur vom Potential der Bauaufgabe und der teilnehmenden Architekten sondern zeigen auch die Qualität des offenen Architekturwettbewerbes als transparentes und sicheres Vergabeverfahren auf."

Mit dem Ende des Architekturwettbewerbs geht die Planung in die nächste Phase und die Detailgespräche mit den Architekten des erstgereihten Projekt starten. Die Ergebnisse werden dem Aufsichtsrat der Salzburg AG zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt.

(SN)