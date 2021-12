Salzburg: Was in der Silvesternacht nach der Sperrstunde erlaubt ist

Die Hoteliers und Gastronomen fragen sich, was in der Silvesternacht nach der Sperrstunde um 22 Uhr erlaubt ist. "Am Dienstagnachmittag trudelten Antworten auf viele offene Fragen vom Gesundheitsministerium ein", sagt Reinhold Hauk, Jurist und Fachgruppengeschäftsführer der Hotellerie in Salzburg.

Nun wurde bekannt, wie die Verordnung auszulegen ist: Speisen und Getränke dürfen Gastronomen auch nach der Sperrstunde um 22 Uhr zum Mitnehmen anbieten. Jedoch müssen diese in 50 Metern Entfernung zur Betriebsstätte konsumiert werden und in handelsüblichen Gebinden ausgegeben ...