Salzburger Airport: Strom statt Diesel

Der Salzburger Airport setzt als erster Flughafen in Österreich elektrisch betriebene Bodenstromaggregate ein. Bisher wurden diese mit Diesel betrieben.

Als erster Flughafen in Österreich nutzt der Flughafen Salzburg elektrisch betriebene Bodenstromaggregate, sogenannte Ground Power Units. Mit diesen werden die Flugzeuge und andere Fluggeräte vom Boden aus mit Strom versorgt. Bisher wurden diese mit Diesel betrieben. Mit einer Akkuladung können - je nach Flugzeugtyp - sechs bis zehn Flugzeuge abgefertigt werden. Im Gegensatz zu dieselbetriebenen Ground Power Units können die elektrisch betriebenen Geräte etwa auch in einem Hangar eingesetzt werden. Die Aufladung erfolgt unkompliziert an einer gewöhnlichen Standard-Steckdose. Der Flughafen will mit zahlreichen Maßnahmen bis 2040 CO2-neutral sein. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/airport