Salzburger Altstadt ab 18. November weihnachtlich beleuchtet

Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung in der Salzburger Altstadt wird in diesem Jahr am 18. November eingeschaltet. Die Vorarbeiten für die Montage der zahlreichen Lichtornamente sind bereits im Gang. Die Gesamtkosten betragen 310.000 Euro.

SN/Stefanie Schenker So sah die Weihnachtsbeleuchtung in der Getreidegasse am 29. November 2020 aus.

Diese Summe teilen sich der Altstadtverband sowie die Unternehmer in der Salzburger Altstadt. Die Lichter sollen sieben Wochen lang bis zum Dreikönigstag am 6. Jänner 2022 erstrahlen. Die Weihnachtsdekoration leuchtet wochentags und sonntags von 13 bis 22 Uhr und an Samstagen jeweils von 10 bis 22 Uhr.