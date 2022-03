Salzburger Altstadt: Asiatisch essen im Festspielbezirk

Die Salzburger Familie Spatt ist in der Mode und in der Gastronomie zu Hause. Jetzt hat Tochter Julia nahe dem Festspielhaus ein Lokal eröffnet - ihr drittes.

Die Salzburger Unternehmerin Julia Tschurtschenthaler-Spatt ließ sich durch die Pandemie nicht bremsen. Im Gegenteil. Seit dem Ende des ersten Lockdowns ist sie Gastgeberin im Strasserwirt in Salzburg-Leopoldskron. Im Juni 2021 eröffnete sie in Anif in der Villa Ivy das Restaurant Kombu, in dem Speisen aus der japanischen Fusionsküche serviert werden. Die Idee dazu war im zweiten Lockdown entstanden. Tschurtschenthaler-Spatt hatte nach einer Möglichkeit gesucht, Gerichte zum Abholen anzubieten, die zu Hause in derselben Qualität ankommen, in der sie die Küche ...