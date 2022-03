Salzburger Banken setzen auf Automaten: Senioren fühlen sich ausgebremst

Die Banken automatisieren weiter und stellen auf Selbstbedienung um. Ältere Menschen fühlen sich ausgegrenzt und fordern die persönliche Beratung ein.

"Das lasse ich mir nicht gefallen, dagegen wehre ich mich", sagt Helmut Staudinger. Der 77-Jährige und seine 76-jährige Frau wohnen in der Goethesiedlung in Salzburg-Itzling. Ihre Bankgeschäfte können die beiden zu Fuß erledigen - noch. Denn nach dem 8. Juni wird die Filiale der Salzburger Sparkasse auf einen reinen Selbstbedienungsbereich an Automaten umgestellt. Wer denn persönlichen Service in Sachen Bankangelegenheiten benötigt, muss in eine andere Filiale - etwa an die am Südtiroler Platz beim Salzburger Hauptbahnhof - ...