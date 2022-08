Salzburger Barista ist Juror bei internationalen Meisterschaften

Das kleine Lokal Kaffee-Alchemie am Rudolfskai steht für guten Kaffee und gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Weniger bekannt ist, dass hinter der Siebträgermaschine ein international anerkannter Kaffeejuror steht. "Diese Woche bin ich als Jurymitglied bei der Barista-Meisterschaft in Nairobi. Danach in Polen, in der Schweiz, in Deutschland und auch in Australien", berichtet John Arild Stubberud, Inhaber des Cafés und Barista aus Leidenschaft.

Kaffeemeisterschaften werden in sieben Disziplinen abgehalten. Kaffeeliebhaber können sich bei verschiedenen Zubereitungsmethoden, Latte-Art (Milchschaumkunst) und sensorischen Verkostungen unter Beweis ...