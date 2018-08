Salzburger Bauernherbst 2018 vorgestellt

In wenigen Tagen eröffnet die Bauernherbst-Saison 2018. Die Veranstaltungsreihe um Brauchtum und Handwerk prägt seit 23 Jahren die touristische Herbstsaison. Was Gäste und Einheimische in diesem Jahr erwartet, wurde heute, Dienstag, bei einem Medientermin in der Stiegl-Brauwelt präsentiert.

Am 26. August erfolgt in Abtenau mit der feierlichen Eröffnungsfeier der offizielle Startschuss zum Salzburger Bauernherbst 2018. Bis einschließlich 4. November stehen dann rund 2000 Veranstaltungen auf dem Programm, bei denen insgesamt wieder mehr als 500.000 Besucher erwartet werden. 75 Bauernherbst-Orte gibt es im SalzburgerLand, neu dabei ist in diesem Jahr die Flachgauer Gemeinde Straßwalchen.

Der Schwerpunkt 2018 liegt auf traditionellem Handwerk, ganz dem Motto "Altes Handwerk neu entdecken" folgend. Viele der rund 2000 Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten widmen sich dem Thema. So etwa der Radstädter Kunsthandwerksmarkt, bei dem grob 100 Handwerker ihre Kunst am Stadtplatz und in den Straßen von Radstadt präsentieren. Oder die Veranstaltung "Lebendiges Handwerk" in Altenmarkt-Zauchensee: Auch hier können Gäste hautnah erleben, wie einst gedrechselt, geklöppelt oder gesponnen wurde.

"Hohe Wertschöpfung für den ländlichen Raum"

"Der Salzburger Bauernherbst bringt eine hohe Wertschöpfung für den ländlichen Raum und ist ein perfektes Beispiel, wie Landwirtschaft und Tourismus wechselseitig voneinander profitieren können", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim Bauernherbst-Medientermin in der Stiegl-Brauwelt. "14.000 aktive Teilnehmer im ganzen Land zeigen die tiefe Verankerung in der Salzburger Bevölkerung. Für mich ist das der wichtigste Erfolgsfaktor: Der Salzburger Bauernherbst ist keine Inszenierung, sondern gelebtes Brauchtum. Unsere Gäste spüren das."

Die Salzburger Landjugend soll den Bauernherbst 2018 besonders mitgestalten. Das bestätigte auch Johanna Schafflinger, Landesleiter-Stellvertreterin der Salzburger Landjugend. Schafflinger sprach im Speziellen eine Aktion in den Bauernherbst-Orten an, die von der Landjugend gemeinsam mit der SLTG ausgerufen wurde: Prämiert wird die schönste und kreativste Bauernherbst-Ortseinfahrt des Jahres. Ebenso konzipierte die Landjugend Salzburg ein Brettspiel, bei dem die Besonderheiten Salzburgs vor den Vorhang geholt und spielerisch das Wissen über geschichtliche Details vermittelt werden.



Quelle: SN