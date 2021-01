Salzburger bereitet Burger zu, die wie kleine Kunstwerke aussehen

Schon einmal einen Tafelspitz-Burger oder einen süßen Burger schnabuliert? Roman Blaschke bereitet Köstlichkeiten wie diese in seinem Burger Atelier - vorläufig zum Abholen und Liefern.

Ob das Essen hier einmal im Lokal verzehrt wird, weiß er noch nicht. Aktuell offeriert Roman Blaschke seine Burger "to go": Kunden können sie in der Maxglaner Hauptstraße abholen oder sich per Lieferdienst zustellen lassen. Der Stadt-Salzburger setzt dabei auf Qualität. Die Brötchen werden vom Unterbäck zubereitet, das Fleisch stammt von Kalbinnen aus Bayern. "Es geht bei mir nur raus, was heiß und top ist. Lieber werfe ich etwas weg, als unter diesen Ansprüchen zu bleiben", erklärt Blaschke seine Philosophie. ...