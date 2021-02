Salzburger Betriebe finden kaum Zugang zu potenziellen Lehrlingen

Vorstellungsmöglichkeiten wie Berufsinformationsmessen oder Schnuppertage fallen seit Pandemiebeginn aus. Und: Viele Lehrstelleninteressierte glauben, dass die Betriebe ohnehin keine Lehrlinge suchen. Das stimmt aber nicht - ganz im Gegenteil, betont etwa der Salzburger IV-Präsident Peter Unterkofler.

Eine Umfrage der Salzburger Industriellenvereinigung unter Mitgliedsbetrieben zeigt: Mehr als die Hälfte der Unternehmen sind nach wie vor auf der Suche nach Fachkräften - besonders in technischen Berufen. "Seit November und Dezember im Vorjahr springt die Konjunktur wieder an. Wir suchen händeringend nach Fachkräften und das beginnt bei den Lehrlingen", schildert IV-Präsident Peter Unterkofler.

Eine österreichweite Market-Institut-Umfrage vom 25. Jänner bis 2. Februar unter jeweils 300 Lehrbetrieben, Schülern und Eltern sowie 100 Lehrkräften zeigt: Die Betriebe planen, durchschnittlich 2,67 Prozent mehr Lehrlinge einzustellen als im Jahr davor. Vier von zehn Betrieben berichten aber von spürbar weniger Lehrstellenbewerbungen als im Vorjahr. Rund 30 Prozent befürchten, eher oder sicher nicht genügend Lehrlinge zu finden. Die Hauptinformationsquellen von Schülern, Eltern und Lehrkräften über die Möglichkeiten einer Lehre - Schnuppertage in Betrieben, Berufsinformationsmessen und Betriebsbesuche - seien im Coronajahr vielfach ausgefallen. Es fehlten die Kontaktmöglichkeiten zu den Schülern. Geht es nach Unterkofler, soll sich das ändern. Er fordert mehr Berufsorientierung in der Ausbildung bei den 13- und 14-Jährigen sowie die Möglichkeit, berufspraktische Tage zu absolvieren.

Viele an einer Lehrstelle interessierte junge Menschen würden zudem glauben, dass es aufgrund der Coronapandemie nicht möglich sei, eine Lehrstelle zu finden, sagt Unterkofler. Dieser Fehlmeinung will man nun entschieden entgegentreten. Dazu wurde nun in Salzburg die österreichweite erste Bundeslandniederlassung der vor drei Jahren von Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker gegründeten Initiative Zukunft Lehre Österreich gegründet. Den Vorsitz übernimmt Salzburg-AG-Vorstandssprecher Leo Schitter. Tanja Graf, die ihre berufliche Karriere als Personaldienstleistungsunternehmerin mit einer Lehre zur Bürokauffrau gestartet hat, ist Salzburgs erste Lehrlingsbotschafterin.

"Unser Ziel ist es, das Image der Lehre nochmals massiv zu heben", betont Schitter. Die Salzburg AG bildet derzeit 70 Lehrlinge in acht verschiedenen Technologieberufen aus. Im Fokus der Initiative Zukunft Lehre stünden aber alle Lehrberufe und nicht nur technologische Lehrberufe.

Die mit Abstand meisten Lehrlinge fehlen aktuell im Tourismus (minus 34 Prozent an neuen Lehranfängern). Die Industrie liegt bei etwa minus zehn Prozent. Im Gewerbe und Handwerk sowie im Handel sind es minus fünf Prozent. Insgesamt sank die Zahl der Lehranfänger um sechs Prozent. "Betriebe suchen mehr Lehrlinge, sind aber mit bedeutend weniger Bewerbungen konfrontiert. Das ist im Westen noch stärker ausgeprägt als im Osten", betont Werner Steinecker.