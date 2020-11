Salzburger Bio-Fische: Die nächste Generation angelt weiter

Dominik Krieg hat den Familienbetrieb von Vater und Onkel übernommen. Die Fische aus eigener Zucht bietet er auch im Lockdown am Markt an.

Eines bleibt gleich: Das Rezept für die berühmte Fischsuppe wird nicht verändert und nicht verraten. "Das ist ein Familiengeheimnis", sagt Dominik Krieg. Er ist Geschäftsführer des Traditionsbetriebs Bio-Fischzucht Familie Krieg. Vater Franz und Onkel Reinhard Krieg, von denen er den Betrieb übernommen hat, haben sich vor einem Jahr in die Pension zurückgezogen. Der 26-Jährige ist nun gleichzeitig Fischzüchter und -händler. Mehr als 5000 Bio-Bachsaiblinge und Bio-Bachforellen tummeln sich in den Fischteichen in Hallwang und Werfenweng. Sie bekommen spezielles Futter und ...