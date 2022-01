Salzburger Biobäcker Itzlinger backt kleinere Brötchen

Biobäcker suchte ein Jahr vergeblich nach einem Bäcker für seinen Betrieb.

Ein Jahr lang hat Biobäckermeister Jakob Itzlinger aus Faistenau zwei Bäcker und einen Ausfahrer für seinen Betrieb gesucht - vergeblich. Nun hat er die Notbremse gezogen, denn auf Dauer können weder er noch seine Mitarbeiter fehlendes Personal ersetzen. Seit Dezember hat er den Backbetrieb um ein Viertel reduziert. Bisher von ihm mit frischem Brot belieferte Geschäfte wie Feldingers Ökohof, Rochushof, Denns Biomarkt oder der Sparmarkt in Faistenau bekommen seit Dezember kein Itzlinger-Brot mehr. Stattdessen konzentriert sich der Salzburger Pionier unter den Biobäckern auf seine Marktstände - am Grünmarkt, auf der Schranne, am Kajetanerplatz, beim Borromäuspoint und am Kornsteinplatz in Hallein. Einige wenige Ausnahmen wie den Aglassinger Biobauernmarkt in St. Georgen bei Salzburg und das Hotel Schloss Fuschl beliefert Jakob Itzlinger noch. Letzteres weil er in der Nähe von Faistenau liege, den Aglassingerhof, weil er sonst kein Brot im Angebot habe.

Die Reduktion des Angebots ist Itzlingers Antwort auf die fehlenden Fachkräfte. "Große Betriebe behelfen sich mit Maschinen. Wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir haben eine Teigmischmaschine und natürlich Öfen - aber das war es dann schon mit Maschinen. Alles andere machen wir von Hand", schildert er. Und Kompromisse will er diesbezüglich nicht machen, ganz im Gegenteil: Itzlinger ist nicht einfach nur Biobäcker, sondern er hat da eine sehr strenge Philosophie, wie er betont. Auch an die Möglichkeit, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, hat er gedacht - den Gedanken dann aber bald verworfen. Sein Kerngeschäft waren immer die Märkte und darauf will er sich nun wieder konzentrieren.

Einer, der erst Mitte Dezember seine erste Filiale in Salzburg eröffnet hat, ist der Waldviertler Brotproduzent Josef Weghaupt. Das "Joseph Brot" des gelernten Fleischhauers und Lebensmitteltechnologen hat vom Waldviertel aus seinen Siegeszug nach Wien angetreten. Dort betreibt der Unternehmer sechs Filialen und drei Bistros. Die Brotmanufaktur und eine weitere Filiale befinden sich in Burgschleinitz. Dort wird auch das Brot für die Salzburger Filiale das erste Mal gebacken. Josef Weghaupt, der insgesamt rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, setzt auf doppeltes Backen. Denn dadurch erziele er eine bessere Kruste und durch die Stärke-Retrogradation beim zweiten Backvorgang - der direkt in den Filialen stattfinde - bleibe das Brot länger frisch.

Vom Waldviertel und aus Wien sei man "verwöhnt", was das Thema Personal angehe, sagt Josef Weghaupt. Dort habe man sich einen guten Ruf als Arbeitgeber aufgebaut. In Salzburg - wo der Unternehmer noch zwei Bäcker und einen Verkaufsmitarbeiter sucht - sei Joseph Brot als Marke noch nicht so bekannt. Es sei üblich, zwei Leute aus der langjährigen Crew zwei bis drei Monate an einem neuen Standort einzusetzen. Derzeit helfen drei Mitarbeiter aus Wien, darunter zwei Bäcker, in Salzburg aus. Und: Vorerst bleibt die Filiale an Sonntagen geschlossen - ab März soll dann sonntagvormittags offen gehalten werden.