Salzburger Brauereien setzen auf spezielle Fastenbiere

Flüssiges bricht das Fasten nicht! Nach diesem Motto agierten während der Fastenzeit schon die Mönche im Mittelalter. Heimische Brauereien folgen diesem Spruch - und bieten ein spezielles Fastenbier an. Am Dienstag nahm Stiegl-Chef Heinrich Dieter Kiener den offiziellen Fassanstich für das Stiegl-Fastenbier "Zölibat" vor. Das obergärige Starkbier aus der Tradition der Abteibiere präsentiert sich in leuchtendem Bernstein mit einer üppigen Schaumkrone. Das "Zölibat" weist einen Alkoholgehalt von 8,2 Volumsprozent auf. Die Stammwürze beträgt 18 Grad.



Augustiner-Bräu hat fünf ...