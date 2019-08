Hinter der Budel von Stefan Sengl gibt es Salzburger Würstel und Augustiner-Bier. Es ist auch ein Beitrag gegen das Würstelstandsterben.

Eine Bosna, sagt Stefan Sengl, gehöre zum Würstelstand einfach dazu. "Und zwar eine gescheite." Der gebürtige Salzburger lebt seit 26 Jahren in Wien. Aber den beliebten Salzburger Snack mit Schweinsbratwürsteln, Zwiebel und Senf hat er in der Form in der ...