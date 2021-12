Salzburger Christkindlmarkt sperrt auf - ohne Beschränkung auf 300 Besucher gleichzeitig

Der Salzburger Christkindlmarkt sperrt am Sonntag um 9 Uhr auf - ohne die Grenze von maximal 300 Besuchern gleichzeitig. Das bestätigte am Donnerstag auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Preuner sagte den SN: "Wir fühlen uns von dieser Verordnung des Ministeriums nicht angesprochen." An den Standeln wird auch Take-away möglich sein - so wie in der Gastronomie. Die Stadt kündigt "massive Kontrollen" an, damit die Regelungen für das Take-away nicht ausgenützt werden.

Preuner sprach von einer "komischen Verordnung" des Gesundheitsministeriums. Dieses hatte die Grenze für "kirtagsähnliche Gelegenheitsmärkte" mit 300 Besuchern definiert. Preuner: "Da fühlen wir uns nicht angesprochen. Der Christkindlmarkt ist kein kirtagsähnlicher Gelegenheitsverkehr - was immer ...