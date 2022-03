Salzburger Edelbrenner räumten beim "Goldenen Stamperl" in Wieselburg ab

Die Salzburger konnten sich elf "Stamperl" sichern. Damit landeten sie in der Landeswertung hinter Niederösterreich auf dem zweiten Rang - ex aequo mit Oberösterreich. Gleich vier Auszeichnungen gab es für Katharina und Christopher Rainer aus Straßwalchen.

Salzburger Brennerinnen und Brenner haben sich in Wieselburg hervorragend geschlagen. Der Lohn: Nach der Verkostung wurden elf "Hochprozentige" aus Salzburg mit dem "Goldenen Stamperl", der höchsten Auszeichnung, ausgezeichnet. Damit rangiert Salzburg in der Länderwertung hinter Niederösterreich (13 Goldene Stamperl) ex aequo mit Oberösterreich auf Platz 2.

Vom Gerstenmalzbrand bis zum Kräuter-Blutwurz

Bei den "Goldenen Stamperln" sind die bekannten Größen aus der Salzburger Edelbrand-Szene wieder vorn dabei: Christopher und Katharina Rainer aus Straßwalchen überzeugten die Jury mit vier Produkten (einem Gerstenmalz-, einem Birnen- und einem Apfelbrand sowie einem Holunderlikör). Der Bebek Stadtbrenner aus Salzburg sicherte sich mit einem Apfelbrand Boskoop und einem Obstler (Apfel, Birne, Zwetschke und Quitte) ebenso zwei Goldene Stamperl wie Alois Dürnberger aus Anthering (Whisky Single Malt und Rum L-1550). Auch der Vogelbeerbrand der Abfindungsbrennerei Aigner aus Unternberg, der Apfel Reserve von Matthias Seidl (Walser Brennkammer) und der Kräuter-Blutwurz - ein Likör von Alois Brandstätter aus Faistenau - haben begeistert.



Das Qualitätsniveau der Edelbrände steigt kontinuierlich

Rupert Quehenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg: "Salzburg hat im Gegensatz zu den anderen Bundesländern so gut wie keinen Erwerbsobstbau. Das Können unserer Edelbrennerinnen und -brenner ist umso beachtlicher. Das Qualitätsniveau hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt und die Vielfalt der verschiedenen Brände und Liköre begeistert. Gerade in Jahren mit einer schwächeren Obstqualität ist das Wissen und die Professionalität der Veredler besonders gefragt. Salzburgs hochwertige Brände haben sich mittlerweile über die Grenzen des Bundeslandes hinaus einen Namen gemacht und

viele Anhänger gefunden. Das bestätigen auch die Ergebnisse der jüngsten Prämierung."



Auszeichnungen sind Anerkennung für die Arbeit

Landesrat Josef Schwaiger: "Die Herstellung von Edelbränden ist gerade in Jahren mit schwachen Obsternten zeitaufwendig und körperlich anstrengend. Diese Auszeichnungen sind Anerkennung für die Arbeit, die ja auch ein wichtiger Beitrag für den Erhalt unserer Kulturlandschaft ist. Das Obst der heimischen Streuobstwiesen

bekommt damit wieder einen Wert und es werden vermehrt Obstbäume gesetzt, deren Früchte ideale Grundlage für diese Edelbrände sind." Wichtig sei, dass Produkte aus Salzburger Obst für die Konsumenten als solche erkennbar seien. "Das Salzburger Herkunftszertifikat bietet hier eine ideale Möglichkeit, die Regionalität der Brände gut sichtbar zu machen."

Landesprämierung für Schnäpse, Liköre und Moste

Im Heffterhof in Salzburg fand die Landesprämierung 2022 statt. In den drei Kategorien Schnäpse, Liköre und Moste wurden insgesamt 53 Produkte zu Landessiegern geadelt. 141 Produkte erhielten das Landesgütesiegel.