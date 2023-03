Salzburger Experte für Sicherheitskommunikation setzt auf Sonnenstrom

Die Commend International hat eine PV-Anlage installiert. Diese liefert künftig 85 Prozent des Eigenverbrauchs. Demnächst soll zudem eine Wärmepumpe eingebaut werden. Das Unternehmen investiert in beide Maßnahmen in Summe 500.000 Euro.

Die Commend International - Spezialist für Sicherheitskommunikation - setzt auf Sonnenstrom. Am Dienstag wurde die Anlage auf dem Dach des Firmengebäudes in Salzburg-Liefering eröffnet. Das Sonnenkraftwerk aus 488 Photovoltaikmodulen und zwei Wechselrichtern bringt 188 kWp Gesamtleistung. Pro Jahr werden 160.000 kWh Strom produziert. Das entspricht einem Eigenverbrauchsanteil von 85 Prozent.



Genehmigung der Flugbehörde war notwendig

Die Planungsphase hat schon im Juni 2022 begonnen. Das Genehmigungsverfahren war allerdings etwas komplizierter, da das Firmengebäude am Rande der Einflugschneise des Salzburger Flughafens liegt. Zusätzlich zu den sonst üblichen Genehmigungsverfahren war daher eine Genehmigung der Flugbehörde

erforderlich. Die kritische Liefersituation für Systemkomponenten zog die Vorlaufzeit

dann noch weiter in die Länge. "Doch das Warten hat sich aber gelohnt," heißt es bei der Commend International.



Wärmepumpe soll Heizungs- und Kühlbedarf decken

In den nächsten drei Wochen soll eine Luftwärmepumpe installiert werden, die den Heizungs- und Kühlungsbedarf im Gebäude decken soll. Das Unternehmen investiert in Summe 500.000 Euro in die PV-Anlage und die Wärmepumpe. Zusätzliche Maßnahmen in Richtung "Klimaneutralität - Null Emission" seien geplant, heißt es. PS: Für die E-Mobil-Flotte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen am Standort in Salzburg-Liefering 24 Ladestationen zur Verfügung.