In den vergangen Wochen hat Tobias Hinterseer seine Fechtkollegen nur am Bildschirm gesehen: Die Trainer haben per Video die Technik ihrer Sportler analysiert. "Wir haben auch Einheiten zu Beintechnik angeboten und täglich Trainingspläne verschickt", sagt der Präsident des Salzburger Landesfechtverbands.

