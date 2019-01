Salzburger Firma Wikitude für US-Wirtschaftsoskar nominiert

Wikitude ist ein Pionier in Augmented Reality: Für ein Projekt ist das Unternehmen nun für einen Preis des US-Außenwirtschaftscenter nominiert.

Herausragende Leistungen österreichischer Unternehmen ehrt das Außenwirtschaftscenter Los Angeles der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) alljährlich mit dem USA-Biz-Award. Umgangssprachlich ist der Preis als Wirtschaftsoskar bekannt. "Hirnschmalz, Know-how und Qualität made in Austria sind rund um den Erdball gefragt - natürlich auch in den USA. Das beweisen österreichische Unternehmen Tag für Tag am hart umkämpften US-Markt", sagt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Los Angeles, Walter Koren.

In das Rennen um den Oskar gehen heuer 18 Unternehmen. Die Auszeichnung wird um neunten Mal vergeben - in den Kategorien Start-up, Investment, Innovation, Market Footprint, Trendsetter sowie Spectacular. Der Preis wird während des Wochenendes verliehen, an dem auch die Stars und Sternchen der Filmbranche um den Oscar zittern.

Wikitude ist das einzige Salzburger Unternehmen, das nominiert ist. In der Kategorie "Trendsetter" rittert die Technologie-Firma um den Preis. Wikitude ist der weltweit führende, unabhängige Augmented Reality (AR)-Pionier und entwickelt seit 2008 von Salzburg aus AR-Technologien für Smartphones, Tablets und Smart Glasses auf iOS und Android. Das Wikitude SDK wird von mehr als 100.000 Entwicklern genutzt und liefert die AR Komponente für tausende Apps weltweit.

Das für den Preis eingereichte Projekt erweckt in US-Supermärkten Verpackungen zum Leben: Mrs. Rinaldi erzählt mit italienischem Akzent authentische Geschichten von Francesco Rinaldi´s Sugo, wenn die Smartphone-Kamera das Gesicht von Mrs.Rinaldi auf dem Etikett erkennt. Im Oktober vergangenen Jahres hat Wikitude dafür eine strategische Partnerschaft mit dem viertgrößten Verpackungshersteller Constantia Flexibles geschlossen.

