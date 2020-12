Salzburger Firmenchef spielt Christkind für 30 Kinder

Der Geschäftsführer einer Sicherheitstechnikfirma hatte selbst eine schwierige Kindheit und unterstützt nun die Weihnachtsaktion von "ArMut teilen".

Immer wieder unterstützt der Salzburger Unternehmer Bernd Popp soziale Projekte und Bedürftige. Heuer zu Weihnachten legt er den Fokus auf Hilfe für Kinder. "Ich habe selbst eine schwierige Kindheit durchlebt", sagt der Chef der PKS Sicherheitssysteme GmbH in der Stadt Salzburg. "Ich war ein uneheliches Kind, das keiner brauchen konnte. Ich war unerwünscht und bin zunächst in einem Heim aufgewachsen", schildert Popp. Vor mehr als 20 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. "Ich wollte beweisen, dass man im Leben alles erreichen kann, auch wenn man es als Kind nicht leicht hatte."

Popp sponsert 30 der 120 Spielsachen, die das Team des pfarrkaritativen Projekts "ArMut teilen" in Mülln heuer wieder an Kinder verschenkt, die in Armut aufwachsen. Auch die Salzburger Neos sammeln jedes Jahr Spenden für diese Weihnachtsaktion. Die Spielzeugschachtel ist bei der Auswahl der Geschenke und beim Verpacken behilflich.

Die Geschenke werden am Freitagnachmittag in der Pfarre Mülln an die Kinder übergeben. Popp wird der kleinen Feier beiwohnen. "Ich werde ,ArMut teilen' nicht nur einmalig unterstützen", kündigt er an. Die Feier findet heuer wegen Corona in abgespeckter Form statt. Schon Wochen vor Weihnachten schreiben die Mädchen und Buben Briefe ans Christkind. Sie bitten darin nicht nur um Spielsachen, sondern auch um eine Winterjacke, Winterstiefel oder eine elektrische Zahnbürste. Ein Elfjähriger schrieb in seinem Brief: "Ich wünsche mir Gesundheit und dass Corona verschwindet, damit ich wieder normal in die Schule gehen kann." Außerdem träumt er von einer Dragon-Ball-Figur.

"ArMut teilen" unterstützt die Familien auch während des Jahres - zum Beispiel, wenn das Geld wieder einmal nicht reicht, um die Stromrechnung zu bezahlen oder am Monatsende Lebensmittel zu kaufen. Seit dem Ausbruch der Coronakrise ist die Zahl der Hilfesuchenden um rund 40 Prozent gestiegen.



Spenden: ArMut teilen Mülln

IBAN: AT11 5500 0002 0410 1022