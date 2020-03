Salzburger Flughafen bereitet sich schrittweise auf Betrieb auf Abruf vor

Ab kommendem Montag ist der Salzburger Flughafen zunächst statt bisher von 6 bis 23 Uhr nur mehr sechs Stunden pro Tag in Betrieb. Das sei jetzt sinnvoll und helfe laufende Kosten zu minimieren. Die Phase soll zunächst eine knappe Woche dauern. "Nachdem aber in ganz Europa der Flugverkehr mehr oder weniger um Stillstand gekommen ist, bereiten wir einen Stand-by-Betrieb vor", kündigt Airport-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer an. Das soll Anfang April geschehen und bedeutet, die Betriebszeiten werden auf Null zurückgefahren. Mit einer Vorlaufzeit von drei Stunden könne die Betriebsbereitschaft auf Anfrage jederzeit wiederhergestellt werden.

Quelle: SN